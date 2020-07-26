Давление на подрядчиков "Северного потока -2" усилилось

Вашингтон провел две видеоконференции с подрядчиками газопровода из Германии и других стран ЕС.

Вашингтон усилил давление на подрядчиков "Северного потока -2". Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на источники

Американские чиновники дали понять, что хотят помешать завершению строительства "Северного потока -2". В рамках видеоконференции власти США указали "на далеко идущие последствия их дальнейшего участия в проекте". Собеседник издания подчеркнул, что угрозы со стороны США очень серьезные.

Напомним, что на этой неделе сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В нем включены дополнительные санкции против российского газопровода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль обеспокоен подобными действиями, так как они противоречат законодательству.

Ранее мы сообщили, что Дегтярев поддержал требование открытого суда над Фургалом.

Видео: DW News