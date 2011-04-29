Вашингтон обсуждает отключение России от SWIFT

В санкционный список могут попасть члены "ближайшего окружения Путина", российские энергетические компании и банки.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов введения новых санкций против России и российских физлиц. Кроме того, в этом пакете ограничений Россию могут отключить от межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, в санкционный список могут попасть члены "ближайшего окружения Путина", российские энергетические компании и банки. Для них хотят ввести ограничения на въезд и запретить использование американской банковской системы. Также администрация Джо Байденка намерена применить меры в отношении суверенного долга России.

Главная задача повторных санкций заключается в удержании президента Путина от вторжения на Украину. Как отметили в администрации американского лидера, "это чертовски агрессивный пакет санкций". Если Россия вторгнется на Украину, то за этим последуют еще более жесткие ограничения.

Ранее мы сообщили, что стало известно, когда состоятся переговоры Путина и Байдена.

Фото: Белый дом