Варнава, Кравченко, Носков: премьера спектакля "Ангелы на крыше"

18 февраля в Петербурге состоялась премьера комедии «Ангелы на крыше». В ролях всем известные актёры театра и кино: Екатерина Варнава, Мария Кравченко и Андрей Носков. Они представили историю любви в обычной московской квартире.

Главная героиня решает сбежать от всех проблем на крышу многоэтажного дома, где встречает своего спасителя. С этого момента жизнь героев кардинально меняется.



По задумке автора – сложные ситуации не повод прощаться с жизнью, а, наоборот, это ещё один шанс начать все сначала. Как с юмором относиться к проблемам, с иронией смотреть навстречу своим неудачам и находить нестандартное решение проблем – это все рассказало трио актёров в комедии.



Хорошо подобранный актёрский состав, современная обработка пьесы не оставили зрителей равнодушными. На протяжении двух часов публика смеялась, а в завершении аплодировала стоя.

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Мила Сосновцева, Глеб Лялин