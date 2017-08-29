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Варнава, Кравченко, Носков: премьера спектакля "Ангелы на крыше"

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18 февраля в Петербурге состоялась премьера комедии «Ангелы на крыше». В ролях всем известные актёры театра и кино: Екатерина Варнава, Мария Кравченко и Андрей Носков. Они представили историю любви в обычной московской квартире.

Главная героиня решает сбежать от всех проблем на крышу многоэтажного дома, где встречает своего спасителя. С этого момента жизнь героев кардинально меняется.

По задумке автора – сложные ситуации не повод прощаться с жизнью, а, наоборот, это ещё один шанс начать все сначала. Как с юмором относиться к проблемам, с иронией смотреть навстречу своим неудачам и находить нестандартное решение проблем – это все рассказало трио актёров в комедии.

Хорошо подобранный актёрский состав, современная обработка пьесы не оставили зрителей равнодушными. На протяжении двух часов публика смеялась, а в завершении аплодировала стоя.
Видео и фото - PiterTV

Мила Сосновцева, Глеб Лялин

Теги: ангелы на крыше , андрей носков , варнава , екатерина варнава , мария кравченко
Категории: Театры

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