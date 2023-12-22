Компании "ВаниноТрансУголь" предъявили претензии в неисполнении договорных обязательств

Участников угольного рынка предупреждают о спорных рыночных практиках, применяемых компанией "ВаниноТрансУголь".

В начале 2023 года компания "Русский Уголь" заключила договор о перевалке угля с компанией "ВаниноТрансУголь" ("ВТУ"). Договор был заключен на пятилетний срок, условия договора предполагали фиксированную цену за услуги перевалки в рублях с индексацией в размере инфляции на весь срок его действия.

Рассчитывая на долгосрочное сотрудничество с "ВТУ", "Русский Уголь" не только в значительной степени увеличил объемы добычи, но и заключил аналогичные пятилетние договоры о реализации угля в порту "ВТУ". Также компания вложилась в реализацию специальной инвестпрограммы, необходимой для наращивая объемов добычи. На эти цели было потрачено три миллиарда рублей.

Но сложности в сотрудничестве двух компаний возникли уже через полгода после подписания долгосрочного контракта. Как сообщает "Русский Уголь" в заявлении, опубликованном пресс-службой компании, вскоре от порта стали поступать письма, уведомляющие о резком росте стоимости перевалки угля, речь шла о троекратном увеличении цены. При этом "Русский Уголь" напомнил партнеру о существовании договора и предложил продолжить сотрудничество исходя из прописанных там условий. Также компания подчеркнула, что занималась формированием стратегии своей работы на будущее с учетом факторов, содержащихся в соглашении, что повлекло за собой серьезные капитальные затраты.

Однако 28 ноября 2023 года "ВаниноТрансУголь" отказался от выполнения обязательств по договору и уведомил об одностороннем выходе из соглашения. Такие действия одной из сторон, согласно условиям договора, влекут за собой обязанность по выплате денежных средств в качестве частичной компенсации затрат, понесенных другой компанией. Но несмотря на наличие такого требования "ВаниноТрансУголь" до сих пор не выплатил полагающихся средств, более того, сроки урегулирования претензий "Русского Угля" все еще неизвестны.

Очевидно, что срыв долгосрочного контракта обернется для "Русского Угля" значительными убытками, ведь теперь компания вынуждена более чем в два раза сократить запланированные объемы добычи угля на разрезе Виноградовский в Кузбассе. Поэтому "Русский Уголь" намерен в судебном порядке взыскать с "ВТУ" не только плату за отказ от сотрудничества по договору, но и полную компенсацию всех расходов и убытков, возникших из-за неисполнения контракта – говорится в заявлении компании.

Что касается действий компании "ВаниноТрансУголь" по одностороннему выходу из договора, то "Русский Уголь" классифицирует их как в высшей степени недружественные и угрожающие стабильности крупного промышленного предприятия. Также очевидно, что они способны негативно повлиять на ситуацию с занятостью в Кемеровской области.

Компания "Русский Уголь", столкнувшаяся с недобросовестными рыночными практиками со стороны "ВаниноТрансУгля" и отказом выполнять обязательства по долгосрочному договору, призывает других участников рынка быть более внимательными в выборе бизнес-партнеров и предупреждает о спорных принципах работы "ВТУ" в случае рассмотрения возможного сотрудничества с данной компанией.

Также в "Русском угле" заявляют, что не сомневаются, что посредством правовых методов сумеют получить от "ВаниноТрансУгля" все полагающиеся миллиардные выплаты, а также компенсацию недополученной прибыли.

Фото: unsplash