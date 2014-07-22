Уже 14 апреля подрядчик начнет ремонтные работы.

Неизвестные повредили один из километровых столбов Дороги жизни, установленный у поселка Рахья Всеволожского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Повреждения заметили сотрудники мемориально-музейного комплекса "Дорога жизни". На столбе оказались разломаны серп и молот. Директор комплекса "Дорога жизни" Юрий Щеглов сообщил о произошедшем в Следственный комитет.

Как заявил председатель Комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой, уже 14 апреля подрядчик начнет ремонтные работы.

В марте вандал поджег памятник защитникам Ленинграда и сослался на приказ Сталина.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти