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Эксперт заявил о рекордной "дыре" в валютном балансе банковской системы России
Сегодня, 8:28
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт заявил о рекордной "дыре" в валютном балансе банковской системы России

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Она составляет 15 млрд долларов.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал "РИА Новости", что отрицательные чистые валютные активы банковского сектора побили исторический рекорд, образовав "дыру" в 15 миллиардов долларов США.

По его словам, такая ситуация произошла из-за отсутствия валютного капитала у банков.

"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля", — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что банки России увеличили средний лимит по кредитным картам. Он составляет теперь 72,9 тыс. рублей. 

Фото: pixabay 

Теги: банки россии, валютный баланс банковской системы россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 9:48

Здорово получается . Воровали , воровали , а теперь прозрели . Все деньги рассованы по карманам правительства и приближённым к ним лицам .

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