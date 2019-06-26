Эксперт заявил о рекордной "дыре" в валютном балансе банковской системы России

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал "РИА Новости", что отрицательные чистые валютные активы банковского сектора побили исторический рекорд, образовав "дыру" в 15 миллиардов долларов США.
По его словам, такая ситуация произошла из-за отсутствия валютного капитала у банков.
"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля", — отметил эксперт.
Ранее стало известно, что банки России увеличили средний лимит по кредитным картам. Он составляет теперь 72,9 тыс. рублей.
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Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здорово получается . Воровали , воровали , а теперь прозрели . Все деньги рассованы по карманам правительства и приближённым к ним лицам .