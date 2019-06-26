Эксперт заявил о рекордной "дыре" в валютном балансе банковской системы России

Она составляет 15 млрд долларов.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал "РИА Новости", что отрицательные чистые валютные активы банковского сектора побили исторический рекорд, образовав "дыру" в 15 миллиардов долларов США.

По его словам, такая ситуация произошла из-за отсутствия валютного капитала у банков.

"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля", — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что банки России увеличили средний лимит по кредитным картам. Он составляет теперь 72,9 тыс. рублей.

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