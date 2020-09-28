Российские банки увеличили лимиты по кредитным картам

В апреле средняя сумма для держателей новых кредитных карт увеличилась на 5,2%.

Средний лимит по вновь выданным кредитным картам в апреле достиг максимальной отметки с начала 2019 года — 72,9 тыс. рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики отмечают, что средняя сумма для держателей новых кредитных карт увеличилась по сравнению с мартом на 5,2%, до 3,6 тыс. рублей. Такого скачка не наблюдалось как минимум 2,5 года. При этом если сравнивать с апрелем 2020 года, то рост составил 12,3%. В НБКИ подчеркивают, что с конца прошлого года банки стали увеличивать лимиты по кредитным картам.

А вот в БКИ "Эквифакс" подчеркивают, что в апреле средняя сумма кредитных карт выросла на 6,7%, до 72,5 тыс. рублей. По данным кредитного бюро, это самый высокий прирост с начала 2019 года. Однако в бюро это связывают "с обычной волатильностью на рынке".

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