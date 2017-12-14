Известного актера Валентина Гафта доставили в одну из московских больниц. Об этом пишет "Лента.ру".
Спектакль с его участием "Пока существует пространство", который должен был пройти на сцене театра "Современник", переносится на 5 февраля 2018 года.
Напоминаем, что 26 июня выступление Гафта в "Ельцин-центре" в Екатинбурге было отменено из-за состояния здоровья артиста.
Среди самых известных киноролей 82-летнего Гафта — дворецкий в картине "Здравствуйте, я ваша тетя", Сидорин в фильме "Гараж", Сатанеев в "Чародеях" и Воланд в "Мастере и Маргарите" Юрия Кары.
Фото: ВКонтакте/ Мензелинск FM 99.7
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Актер Валентин Гафт госпитализирован в Москве
В одну из московских больниц был госпитализирован актер Валентин Гафт.
Известного актера Валентина Гафта доставили в одну из московских больниц. Об этом пишет "Лента.ру".