Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 21:48
0
TretyakovaS
30
Код вставки плеера

Актер Валентин Гафт госпитализирован в Москве

0
 
 

В одну из московских больниц был госпитализирован актер Валентин Гафт.

Известного актера Валентина Гафта доставили в одну из московских больниц. Об этом пишет "Лента.ру".

Спектакль с его участием "Пока существует пространство", который должен был пройти на сцене театра "Современник", переносится на 5 февраля 2018 года.

Напоминаем, что 26 июня выступление Гафта в "Ельцин-центре" в Екатинбурге было отменено из-за состояния здоровья артиста.

Среди самых известных киноролей 82-летнего Гафта — дворецкий в картине "Здравствуйте, я ваша тетя", Сидорин в фильме "Гараж", Сатанеев в "Чародеях" и Воланд в "Мастере и Маргарите" Юрия Кары. 

Фото: ВКонтакте/ Мензелинск FM 99.7

Теги: валентин гафт , валентин гафт последние новости , новости звезд , новости россии , происшествия
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5