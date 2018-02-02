Вальсирующая в фате Лиза Галкина побила по просмотрам всех звезд

Опубликованное Максимом Галкиным видео с танцующей вальс Лизой всего за несколько часов набрало более 2 миллионов просмотров.

Максим Галкин часто публикует в своем Instagram видео со своими детьми. На этот раз маленькая Лиза в импровизированной фате танцует вальс.

Видео было опубликовано меньше, чем сутки назад, но уже набрало более 2 миллионов просмотров. На опубликованных кадрах Лиза вальсирует в импровизированной фате с игрушкой в руке под музыку Евгения Доги "Мой ласковый и нежный зверь". Девочка очень музыкальна и пластична, чем и покорила зрителей этого видео. Ее брат Гарри беспечно бегает рядом с бумажным самолетиком.

Лиза и Гарик получили более 8 тысяч восторженных комментариев.

Смотрю и любуюсь. Такие положительные эмоции

На вашу Елизавету можно смотреть бесконечно

...и не мешают друг другу...так органично - танец и самолетики...Гарри носится по залу...

Смотрела много раз..все чудесны..и музыка тоже.

Елизавета-нежная,утонченная девчуля, очень хорошо чувствует музыку, а Гарри-это Гарри! - отважный капитан неизведанных стран! Замечательные детки!

Ну а "мужчина" он и есть "мужчина" у него как ты песне "первым делом, первым делом самолёты......"

Видео: Instagram/Максим Галкин