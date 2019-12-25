Вакцинированные петербуржцы смогут посетить Планетарий №1 бесплатно

Акция продлится до 25 июня.

Петербуржцы, сделавшие прививку от коронавирусной инфекции, смогут бесплатно посетить Планетарий №1 на Обводном канале. Для этого нужно предъявить сертификат о вакцинации, его фото или QR-код, передает телеканал 78.

Всего акция длится 10 дней, до 25 июня. Если петербуржцы не успеют пройти бесплатно, то смогут получить скидку на билет и принять участие в розыгрышах космического питания.

Директор Планетария №1 Евгений Гудов придерживается мнения, что вакцинация является самым эффективным способом борьбы с коронавирусом, поэтому он решил стимулировать горожан к прививке.

Ранее мы писали, что фан-зону на Конюшенной закроют на два дня для уборки.

Фото: vk.com/planetarium1