Фан-зону на Конюшенной закроют на два дня для уборки

Санитарная обработка важна в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне, 17 июня, в пресс-службе УЕФА сообщили, что в Петербурге на два дня будет закрыта фан-зона Евро-2020 для санитарной обработки.

Болельщики не смогут попасть в фан-зону на Конюшенной площади 25 и 30 июня. Специалисты обработают трибуны и прилегающую к ним территорию. Отмечается, что санитарная обработка является важной частью в борьбе с коронавирусной инфекцией и помогает снизить риск распространения болезни.

Ранее мы писали, что в петербургском санатории зафиксировали коронавирусную инфекцию.

Фото: Piter.tv