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Фан-зону на Конюшенной закроют на два дня для уборки
Сегодня, 17:48
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Фан-зону на Конюшенной закроют на два дня для уборки

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Санитарная обработка важна в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне, 17 июня, в пресс-службе УЕФА сообщили, что в Петербурге на два дня будет закрыта фан-зона Евро-2020 для санитарной обработки. 

Болельщики не смогут попасть в фан-зону на Конюшенной площади 25 и 30 июня. Специалисты обработают трибуны и прилегающую к ним территорию. Отмечается, что санитарная обработка является важной частью в борьбе с коронавирусной инфекцией и помогает снизить риск распространения болезни. 

Ранее мы писали, что в петербургском санатории зафиксировали коронавирусную инфекцию.

Фото: Piter.tv

Теги: евро-2020, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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