Вахтанг Кикабидзе отмечает 80-й день рождения

В честь юбилея знаменитости в Государственном музыкальном центре в Батуми состоится праздничный концерт.

В четверг, 19 июля Вахтангу Кикабидзе исполнилось 80 лет. В честь юбилея легендарного актера, кинорежиссера и певца в Государственном музыкальном центре в Батуми состоится праздничный концерт. Об этом сообщают российские СМИ.

Поздравлять Вахтанга Константиновича будут многие известные музыканты, в их числе Валерий Меладзе, Нани Брегвадзе и Лиза Багратиони. Кроме того, из Москвы специально на юбилей приедет Елена Проклова, которая сыграла вместе с Кикабидзе в фильме "Мимино".

19 июля празднует свой день рождения другой известный актер — Василий Ливанов. Народному артисту РСФСР исполнилось 83 года.

Фото: Википедия