В зубах у тираннозавра рекса находились нервные датчики для распознавания добычи

Похожая система имеется у современных крокодилов и некоторых птиц.

Ученые из Института исследований динозавров при Университете префектуры Фукуи в Японии провели исследование и выяснили, что тираннозавр рексс был более страшным хищником, чем считалось ранее. Статья была опубликована в журнале Historical Biology.

Так, исследователи изучили челюсти тираннозавра и выяснили, что у там была сложная система нервов. Специалисты подчеркнули, что она более совершенна, чем у других динозавров. Похожая сейчас есть у современных крокодилов и некоторых птиц. Исследователи показали, что так называемые сенсоры помогали древнему монстру эффективно охотиться на жертву и употреблять пищу.

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