В жилом доме в Ставрополе мужчина подорвался гранатой

В сети появилось видео и фото с места происшествия.

Сегодня днем, 7 мая, в многоэтажке Ставрополя прогремел взрыв.

Инцидент произошел по адресу Шпаковская, 100 в районе кинотеатра "Салют" и 22 школы на юге Ставрополя. Возгорания на месте ЧП не было. Соседнюю школу в срочном порядке эвакуировали. Эвакуировали и жильцов подъезда, в котором прогремел взрыв. Дом оцепили.

Дом газифицированный, но с самого начала речь о взрыве бытового газа не шла. Вскоре стало известно, что на лестничном пролете между 8 и 9 этажом произошел взрыв ручной гранаты, от взрыва погиб мужчина.

Как сообщают СМИ, погибшему 40 лет. Мужчина бывший боец СОБРа.

Видео и фото: ВК, Регион-26 | Ставрополь