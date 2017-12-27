Видео: в жилом доме на Маршала Жукова обвалился лестничный пролёт

В Кировском районе Санкт-Петербургу в жилом доме лестничный пролёт упал в подвал.

Вечером 19 января в Кировском районе на проспекте Маршала Жукова, 30 к.2 в 11 парадной лестничный пролёт упал в подвал, сообщают очевидцы.

Сотрудники скорой помощи и МЧС прибыли на место инцидента.



По информации пресс-службы городского МЧС, в доме произошло частичное обрушение лестничного марша между первым и вторым этажом. В результате происшествия пострадавших нет. Для жителей дома открыли чёрный ход, через который они могут добраться до квартир.

"Люди теперь домой не могут попасть и слишком много полиции", - уточняют очевидцы.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV