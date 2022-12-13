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В жилом доме на Гражданском проспекте загорелась кухня
Сегодня, 17:00
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В жилом доме на Гражданском проспекте загорелась кухня

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С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 26 марта, в Калининском районе произошел пожар. В доме № 83 по Гражданскому проспекту вспыхнула кухня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15:52. Пламя охватило восемь "квадратов" в однокомнатной квартире. 

 В 16:21 пожар потушили.  С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Piter.tv: пожарные тушили "однушку" на Светлановском проспекте.

Фото:  Piter.tv

Теги: горела кухня, гражданский проспект, мчс, пожар на кухне, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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