В жилом доме на Гражданском проспекте загорелась кухня

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 26 марта, в Калининском районе произошел пожар. В доме № 83 по Гражданскому проспекту вспыхнула кухня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 15:52. Пламя охватило восемь "квадратов" в однокомнатной квартире.

В 16:21 пожар потушили. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv