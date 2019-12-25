В здании на Петергофском шоссе снова загорелась крыша

Информации о пострадавших не поступало.

В субботу, 14 ноября, стало известно о новом пожаре в Красногвардейском районе Петербурга. Пожарным пришлось выезжать по тому же адресу, что и в пятницу вечером. Как сообщил Piter.tv источник в экстренных службах, спасатели прибыли на территорию бывшего завода ЛЭМЗ, где на Петергофском шоссе, 73 задымилась крыша.

По предварительным данным, пожар пока не представляет угрозы для окружающих – загорелось порядка 50 квадратных метров кровли. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что масштабный пожар произошел в пятницу, 13 ноября, а к зданию на Петергофском шоссе прибыли пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Площадь пожара достигала 1200 квадратных метров. В тушении принимали участие 102 человека и 31 единица техники. Ликвидировать возгорание удалось только к 6 утра субботы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу