В гимназии на Церковной улице в Пушкине завершаются кровельные работы

Сейчас на площадке трудятся 56 человек и 2 единицы техники, выполнено 98% работ.

В здании гимназии №406 на Церковной улице в Пушкине, которое сейчас находится на реконструкции, завершаются работы по закрытию кровли. Работы выполнены на 98%. Об этом сообщил "Строительный Петербург".

Сейчас на площадке трудятся 56 человек и 2 единицы техники, во время работы было демонтировано 92% аварийных перекрытий. Сейчас подрядчик ООО "ГПС-Основа" проводит работы по устройству кирпичных стен, перегородок и полов в подвальном помещении. Также проводятся работы по монтажу лифтовых шахт, начались работы по устройству электрических систем.

Прежний подрядчик несколько раз срывал сроки на данном объекте, рабочие практически не реконструировали здание. В августе прошлого года контракт с подрядчиком был расторгнут.

Помимо этого, сейчас реконструируют и второй корпус гимназии на Леонтьевской улице. Именно там будут заниматься ученики 5-11 классов. Оба здания должны открыться 1 сентября.

Застройщики смогут подать отчетность за IV квартал 2019 года до 15 апреля.

Фото: Строительный Петербург