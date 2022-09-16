В здании генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, есть жертвы

Появились данные о жертвах трагедии.

В здании генеральной прокуратуры города Луганск прогремел взрыв. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". По информации от СМИ, в результате трагедии есть жертвы, количество погибших устанавливается. В настоящее время район оцеплен местными силовыми структурами.

По предварительным данным, есть жертвы. Андрей Марочко, сотрудник Народной милиции ЛНР

Эксперт подчеркнул, что в текущий момент на месте работают аварийные и спасательные службы.

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