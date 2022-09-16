В здании генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, есть жертвы

В здании генеральной прокуратуры города Луганск прогремел взрыв. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". По информации от СМИ, в результате трагедии есть жертвы, количество погибших устанавливается. В настоящее время район оцеплен местными силовыми структурами.
По предварительным данным, есть жертвы.
Андрей Марочко, сотрудник Народной милиции ЛНР
Эксперт подчеркнул, что в текущий момент на месте работают аварийные и спасательные службы.
СМИ: ВСУ обстреляли центр Херсона из HIMARS.
Фото и видео: соцсети
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все