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В здании генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, есть жертвы

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Появились данные о жертвах трагедии.

В здании генеральной прокуратуры города Луганск прогремел взрыв. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". По информации от СМИ, в результате трагедии есть жертвы, количество погибших устанавливается. В настоящее время район оцеплен местными силовыми структурами.

По предварительным данным, есть жертвы.

Андрей Марочко, сотрудник Народной милиции ЛНР

Эксперт подчеркнул, что в текущий момент на месте работают аварийные и спасательные службы. 

СМИ: ВСУ обстреляли центр Херсона из HIMARS.

Фото и видео: соцсети
 

Теги: всу, генпрокуратура, донбасс, лнр, луганск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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