Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 9:31
0
MShaffter
164
Код вставки плеера

В Зальцбурге столкнулись два поезда: 40 человек получили травмы

0
 
 

В соцсетях появилось фото с места происшествия.

Сегодня утром, 20 апреля, на одном из крупнейших железнодорожных вокзалов Австрии произошло крупное ЧП.

Два поезда во время маневров столкнулись на вокзале в Зальцбурге. В результате ЧП пострадало 40 человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. KLEINE ZEIYUNG сообщает, что в вагоне находилось 240 человек, а пострадали 54 человека. Когда произошло столкновение, большинство пассажиров еще спали. Травмы получили в основном из-за падения тяжелых предметов в вагоне.

Сообщается, что сбоя в расписании в результате ЧП не произошло. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.

 

Фото: Twitter, KLEINE ZEIYUNG

Теги: австрия , в мире , зальцбург , столкнулись поезда
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5