В Зальцбурге столкнулись два поезда: 40 человек получили травмы

В соцсетях появилось фото с места происшествия.

Сегодня утром, 20 апреля, на одном из крупнейших железнодорожных вокзалов Австрии произошло крупное ЧП.

Два поезда во время маневров столкнулись на вокзале в Зальцбурге. В результате ЧП пострадало 40 человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. KLEINE ZEIYUNG сообщает, что в вагоне находилось 240 человек, а пострадали 54 человека. Когда произошло столкновение, большинство пассажиров еще спали. Травмы получили в основном из-за падения тяжелых предметов в вагоне.

Сообщается, что сбоя в расписании в результате ЧП не произошло. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.

Фото: Twitter, KLEINE ZEIYUNG