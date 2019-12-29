В заказнике "Сестрорецкое болото" завершат строительство эко-тропы

Первый этап был построен в 2019.

Новый подрядчик должен создать вторую часть экологического маршрута в заказнике "Сестрорецкое болото" до середины июля 2020 года. Дирекция особо охраняемых природных территорий нашла компанию, которая продолжит строительство. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 26 февраля.

"Мегаполис" выполнит работы за 3,9 млн рублей. Тропа замкнет уже имеющийся маршрут, длина нового участка составит 2 км. Согласно проекту, маршрут будет представлять собой пешеходный настил на стальном каркасе, смотровые площадки, мостки и информационные стенды.

"Сестрорецкое болото" является заказником регионального значения и особо охраняемой территорией. Первую часть эко-маршрута сделали в 2019-м году.

Фото: oopt.spb.ru