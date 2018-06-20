В юбилейном субботнике приняли участие почти 250 тысяч петербуржцев

В минувшую субботу 20 апреля общегородской День Благоустройства прошел в сотый раз.

На улицы города вышли 248 тысяч человек – это на 12 тысяч больше, чем в 2018 году. Наиболее активные граждане оказались в Московском, Калининском и Красносельском районах.

Вместе с жителями на 857 участках в парках, садах и скверах работали сотрудники жилищно-коммунальных, дорожных и садово-парковых предприятий. В уборке также приняли участие сотрудники исполнительных органов государственной власти и муниципалитетов. Чиновники убирали скопившийся за зиму бытовой и растительный мусор, устанавливали кормушки для птиц и восстанавливали садовую мебель.

На Московском проспекте во дворе дома номер 220 работали представители ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство". Около 100 сотрудников вычислительного центра убирали мусор, листву и красили скамейки. Работники Жилищного комитета собрали опавшие листья в Строгановском парке и в сквере Эдуарда Хиля. В общей сложности от Жилищного комитета и подведомственных организаций в Дне благоустройства приняли участие более 200 человек.

Утром 20 апреля во многих скверах и парках работали полевые кухни: после окончания работы все участники субботника смогли подкрепиться кашей и горячим чаем с пирогами.

Видео: Горсреда