В восточном Китае местные жители обнаружили 18-метрового "водяного монстра"

Его заметили около гидроэлектростанции "Три ущелья".

В восточном Китае местные жители заметили в реке Янцзы необычное черное существо. Об этом сообщает Mirror.

Так, 18-метрового "водяного монстра" заметили около гидроэлектростанции "Три ущелья". По словам очевидцев, существо двигалось, как рептилия. Профессор Ван Чуньфан из сельскохозяйственного университета Хуачжун заявило, что это может быть водяная змея.

Однако, местные рабочие настаивают, что это не "водяной монстр", а кусок резиновой ленты. Такие используют для создания надувных лодок.

Ранее мы сообщали о том, что очевидцы рассказали о лосиных скачках на КАД.

Фото:Mirror / Pear Video