  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В воскресенье в Петербурге пойдет дождь
Сегодня, 14:12
184
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В воскресенье в Петербурге пойдет дождь

0 0

Но жара не покинет город. Воздух прогреется до +31 гр.

В воскресенье, 18 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность. Вечером синоптики обещают дожди и даже грозы. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Ночью температура воздуха составит +17...+19 градусов. Но днем столбики термометров покажут +29...+31 градусов тепла. Подует южный ветер со скоростью 8-13 м/с. Атмосферное давление  будет понижаться. 

Ранее на Piter.tv cообщили, что дожди и грозы в ближайшие часы настигнут петербуржцев. 

Фото: Pexels (Nikita Ananjevs)

Теги: жара в петербурге, погода петербург, синоптики
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии