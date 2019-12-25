В воскресенье в Петербурге пойдет дождь

Но жара не покинет город. Воздух прогреется до +31 гр.

В воскресенье, 18 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность. Вечером синоптики обещают дожди и даже грозы. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит +17...+19 градусов. Но днем столбики термометров покажут +29...+31 градусов тепла. Подует южный ветер со скоростью 8-13 м/с. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv cообщили, что дожди и грозы в ближайшие часы настигнут петербуржцев.

Фото: Pexels (Nikita Ananjevs)