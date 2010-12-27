В воскресенье в Петербурге ожидается значительное потепление и небольшой дождь

Атмосферное давление почти не изменится.

Как сообщили в МЧС России по Петербургу, со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Северной столице в последний день недели ожидается дождь и значительное потепление.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от +1 до +3 градусов, а днем прогреется до максимальных +8 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление почти не изменится.

Утром в городе ожидаются дожди. День и ночь пройдут без осадков.

Ранее мы сообщали. что в Ленобласти отметили 75-летие "Дня ракетных войск и артиллерии" масштабной реконструкцией.

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