В воскресенье петербуржцы увидят солнце

Вечером город нароет снегопад.

Сегодня, 5 февраля, на погоду в Петербурге будет влиять северо-восточная периферия антициклона. Небо затянет облаками, но иногда жители Северной столице будут видеть редкое зимнее солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По прогнозу синоптика, вечером в городе начнется снегопад. На дорогах будет очень скользко.

Температура воздуха в Петербурге составит -2...-4 градуса. В Ленобласти обещают до -2...-7 градусов. Порывы юго-западного ветра будут достигать 3-8 м/с.

Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Неделя начнется с потепления. Столбики термометров покажут -2...-1 градус. В городе вновь начнется снегопад.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти женщина спасла замерзающую собаку.

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