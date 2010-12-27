В воскресенье в Петербурге и Ленобласти произошло два ДТП с пешеходами

Один - погиб, вторая доставлена в больницу.

Вечером в Санкт-Петербурге и Ленинградской области двое пешеходов стали жертвами автомобильных аварий. Одна из пострадавших выжила, для мужчина ситуация закончилась летальным исходом.

О первом случае сообщили очевидцы. Они рассказали, что на пересечении проспекта Ветеранов с Жукова машина сбила женщину. Местная жительница перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Водитель "Шкода Октавиа" не заметил в темноте препятствие и врезался в пострадавшую. Рядом с данным местом не было пешеходного перехода.

Инцидент произошел рядом с домой 144 корпус 1 по проспекту Ветеранов около 23 часов вечера 22 апреля. Виновницей ДТП стала 50-летняя петербурженка, которая пыталась "проскочить". Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали.

Немногим позже на территории Лужского района Ленобласти маршрутка "Форд Транзит" сбила 65-летнего мужчину. Ему повезло меньше, чем жертве из предыдуще аварии: пешеход скончался на дороге от полученных травм. Представители ГИБДД установили, что пострадавший перебегал проезжую часть в неположенном месте. Инцидент произошел на 162-ом километре на трассе Санкт-Петербург - Псков. Как пенсионер оказался на данном участке - непонятно, так как вблизи населенных пунктов нет.

В обоих случаях представители закона проводят проверку обстоятельств дела.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб