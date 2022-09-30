В военкомате Петербурга рассказали, что медкомиссия при мобилизации не проводится

В рамках частичной мобилизации проходят только медосмотр.

Стало известно, что при частичной мобилизации не проводят медицинскую комиссию в военкомате. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на заместителя военного комиссара Петербурга полковник Ильфат Абзалов.

Медкомиссию проводят только для призывников на срочную службу. В рамках частичной мобилизации проходят только медосмотр.

По словам Абзалова, если гражданин ранее не прибывал в военный комиссариат и не предоставлял соответствующий комплект документов, на основании которого меняется категория годности, он имеет полное право по прибытии в военный комиссариат заявить свои требования в части, касающейся наличия соответствующих заболеваний.

Врач решает, направить гражданина в воинскую часть или на дополнительное обследование.

Фото: Piter.tv

