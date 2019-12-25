В воде у Литейного моста нашли тело мужчины

По мнению спасателей, погибший находился в воде более недели.

В Центральном районе Петербурга нашли мертвого мужчину у Литейного моста. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На набережной Кутузова возле дома № 8 спасатели достали из воды труп. По их мнению, мужчина находился в воде более недели, у него есть признаки разложения.

Возраст утонувшего примерно 30-40 лет. Был одет в белую футболку, бежевые шорты, белые кроссовки.

Сейчас тело передали сотрудникам полиции для установления причины смерти. Подробности случившегося уточняются.

Фото: Pexels (Pia)