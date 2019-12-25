В воде у Литейного моста нашли тело мужчины

В Центральном районе Петербурга нашли мертвого мужчину у Литейного моста. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
На набережной Кутузова возле дома № 8 спасатели достали из воды труп. По их мнению, мужчина находился в воде более недели, у него есть признаки разложения.
Возраст утонувшего примерно 30-40 лет. Был одет в белую футболку, бежевые шорты, белые кроссовки.
Сейчас тело передали сотрудникам полиции для установления причины смерти. Подробности случившегося уточняются.
Фото: Pexels (Pia)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все