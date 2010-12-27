В выходные трассу "Кола" закроют на два часа

Федеральная трасса "Кола" будет закрыта на два часа 16 и 17 сентября.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", 16 и 17 сентября на два часа полностью перекроют федеральную трассу "Кола"(Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия).



С 8:45 до 10:45 для пропуска судов будет осуществляться технологическая разводка моста через реку Свирь, поэтому движение по трассе будет невозможно в этот период времени.



ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит заранее выбирать удобный маршрут.