В выборгском средневековом замке состоялся традиционный Рыцарский турнир

Увенчался турнир судебным поединком и настоящим огненным представлением.

В минувшую субботу, 9 марта в Выборге состоялся ежегодный Зимний рыцарский турнир. По традиции мероприятие проходит в средневековом замке города и приурочено к началу весеннего сезона. Информация, а также фото и видео-материалы с прошедшего турнира появились на официальной страничке музея-заповедника "Выборгский замок" в соцсети "ВКонтакте".

На рыцарском турнире, прошедшем в Выборгском замке, мы сняли для вас отличное видео! ("Запилили эпичнейший видос", как говорится). Наслаждайтесь. написано на странице музея

Кроме самих рыцарей, в замке можно было лицезреть дам в дорогих костюмах, а также крестьян. Отметим, что все они были одеты в наряды эпохи средневековья. Увенчалось мероприятие судебным поединком и настоящим огненным представлением.