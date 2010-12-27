В выборгском МФЦ стартует вторая волна записи в 1 класс

Чтобы оформить заявление для зачисления в 1 класс, родителям потребуется предоставить паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

1 июля начинается второй этап приема заявлений для зачисления детей в 1 классы общеобразовательных школ. Подать документы родители могут в центрах МФЦ ("Мои Документы"). Прием осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00 вне зависимости от места проживания или места расположения выбранной школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Чтобы оформить заявление для зачисления в 1 класс, родителям потребуется предоставить паспорт и свидетельство о рождении ребенка. После регистрации электронного заявления в течение 15 дней придет приглашение посетить школу. Официально зачисление состоится после подачи документов в администрацию образовательной организации.

Напомним, школьная приемная кампания продолжается с января 2019 года: в первую волну зачисление происходило по территориальному признаку.

Теперь в 1 класс записывают незарегистрированных в прикрепленных к школе районах детей при условии свободных мест. Последний срок подачи документов – 5 сентября.

Также записаться в 1 класс можно на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru), на портале "Образование Ленинградской области" (www.obr.lenreg.ru), напрямую в образовательной организации и в центрах госуслуг.

Справка

В Ленинградской области с января по июнь 2019 года родители, чьи дети поступают в школу в первый раз, подали через центры "Мои Документы" свыше 2300 заявлений.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО