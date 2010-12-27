В утреннем ДТП на КАД на вертолете эвакуировали 71-летнюю пострадавшую

Стали известны подробности утренней аварии, перекрывшей движение на юге КАД.

Отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти опубликовал официальную информацию по факту сегодняшнего происшествия на КАДе.

Выяснилось, что вертолет прибыл на место ДТП с участием трех машин, примерно в километре от развязки ЗСД в сторону Пулковского шоссе. Отмечается, что в результате аварии серьезно никто не пострадал. С метра происшествия была эвакуирована 71-летняя жительница Петербурга.

Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной и гематомой в лобной области, сообщила Национальная служба санитарной авиации на своей странице в Instagram.

Ранее Piter.tv сообщал, что на КАД вертолет эвакуирует пострадавших после ДТП.

Фото: Instagram / helidrive