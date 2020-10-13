В устье реки Смоленки нашли обломки семейного надгробия XIX века

Гранитный камень ранее стоял на могиле пастора Швиндта и его семьи.

Жители Василеостровского района Петербурга обнаружили в устье реки Смоленки куски гранитных надгробий XIX века. По наблюдениям петербуржцев, расколотые надгробные камни, найденные у дома №30 по улице Кораблестроителей вблизи зелёной зоны, раньше покоились на Смоленском лютеранском кладбище – надписи на частях камня оказались на немецком языке.

Внимательные пользователи сети попробовали сопоставить части надгробий и выяснили, на чьей могиле стояли камни.

Это похоже на единое надгробие, как минимум на трёх сторонах его были надписи, которые, кажется, неплохо стыкуются в имена и даты. <...> Это надгробия семьи пастора Швиндта. Судя по всему, с кладбища в Малых Колпанах пользователи

Один из пользователей с ужасом узнал в именах на граните своих дальних родственников

Нет слов... Рассмотрел в ВК фотографии поближе. Это мой дальний родственник, настоятель кирхи Св.Петра в Гатчине (1858-1876) пастор Пауль Швиндт / Paul Theodor Schwindt (1 декабря 1813 - 4 ноября 1876), его супруга Анна Аманда... Может быть, кто-то ещё из членов семьи... Артем Васильев

Местные жители предположили, что надгробный камень рассверлили и разбили на части, а потом привезли с территории кладбища при кирхе в Малых Колпанах, которая обнесена забором, поскольку соседствует с заводом пиротехники. Кроме того, в прошлом году завод пережил взрыв, что могло вызвать соответствующие последствия. Кое-кто из активных петербуржцев пообещал связаться с пастором и расспросить о находке, а также отвезти обломки на лютеранское кладбище.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском