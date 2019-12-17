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В Ленобласти водитель установил камеру в туалете ОЖД для удовлетворения сексуальных потребностей
Сегодня, 13:28
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nastya960

В Ленобласти водитель установил камеру в туалете ОЖД для удовлетворения сексуальных потребностей

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Камеру обнаружила одна из сотрудниц. Туалетом пользовались исключительно сотрудницы ОЖД.

Завершена доследственная проверка появившихся в прессе сообщений об установке скрытых камер в женском туалете на ОЖД. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

После проверки в отношении водителя Волховстроевской дистанции гражданских сооружений ОАО "РЖД" возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

По версии следкома, мужчина установил камеру под поверхностью навесного потолка в женском туалете. Водитель незаконно собирал сведения о частной жизни 12 сотрудниц с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, а также получения и дальнейшего распространения видео. Проводится дальнейшая проверка.

Фото: pixabay 

Теги: камера, ожд
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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