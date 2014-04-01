Учебные издания выпущены в 2017 и 2018 годах.

В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма. Об этом в собственном Facebook-аккаунте сообщил местный депутат Вадим Рабинович со ссылкой на портал "Историческая правда". В СМИ уточнили, что говорят об издании двух учебников по истории государства, выпущенных для школьников девятого и десятого классов. Книги вышли в свет в 2017 и 2018 годах в издательстве "Грамота". Журналисты рассказали, что отсутствие полуострова на учебниках первыми заметили Портал историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Известно, что 96,77% жителей региона, а также 95,6% населения из Севастополя высказались за присоединение к составу РФ. Киев до сих пор считает Крым украинской территорией, временно оккупированной Москвой.

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