Запрет введен в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В турецком транспорте запретили ездить стоя. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа подчеркнул, что в стране начался второй пик пандемии коронавируса. В течение последних дней, показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него с мая и июня фиксировались неоднократно.

Мы наблюдаем рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим меры по противодействию пандемии усиливаются. - Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Глава государства подчеркнул, что надзорные органы будут еще строже контролировать работу кафе и ресторанов. Он добавил, что граждане, которые отказываются от масок и не соблюдают социальную дистанцию, будут оштрафованы.

Ранее мы сообщили, что в Белоруссии оппозиция начала формировать отряды самообороны.

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