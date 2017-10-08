В тройном ДТП на Большевиков пострадал 5-месячный ребенок

Три женщины и ребенок получили легкие травмы.

На проспекте Большевиков в Петербурге произошла авария, в которой пострадал младенец. Об инцидента стало известно из сообщества "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

ДТП случилось днем 8 октября. На пересечении Большевиков и улицы Тельмана столкнулись три иномарки. Автомобили BMW и Mazda врезались друг в друга, а затем они задели такси Skoda.

Женщина, находившаяся в Mazda, получила легкие травмы. Ее 5-месячный сын также получил незначительные раны. Помимо этого, пострадала и девушка из BMW и еще одна женщина.

В настоящее время причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Фото и видео: vk.com/spb_today