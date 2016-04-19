  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В три раза увеличится количество рейсов из Петербурга в Тегеран
Сегодня, 20:29
101
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В три раза увеличится количество рейсов из Петербурга в Тегеран

0 0

К перевозчикам Meraj Airlines и Nordwind Airlines добавился Mahan Air.

В пятницу, 9 июня, в телеграм-канале аэропорта Пулково рассказали о том, что количество перелетов, выполняемых из Петербурга в столицу Ирана, увеличится в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Сегодня же воздушная гавань Северной столицы встретила первый рейс авиакомпании Mahan Air из Тегерана. Так, перелеты этого перевозчика планируются один раз в неделю по пятницам на воздушных суднах Airbus A340-300. 

Согласно расписанию, вылет из столицы Ирана будет выполняться в 05:00, а прилет в Петербург – в 09:30. Вылет рейса из Пулково намечается в 11:30, прилет в аэропорт Тегерана – в 16:10. Время указано местное для каждой из стран. 

Ранее мы сообщали о том, что первый рейс в Иран отправился из Пулково.

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, иран
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии