В три раза увеличится количество рейсов из Петербурга в Тегеран

К перевозчикам Meraj Airlines и Nordwind Airlines добавился Mahan Air.

В пятницу, 9 июня, в телеграм-канале аэропорта Пулково рассказали о том, что количество перелетов, выполняемых из Петербурга в столицу Ирана, увеличится в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня же воздушная гавань Северной столицы встретила первый рейс авиакомпании Mahan Air из Тегерана. Так, перелеты этого перевозчика планируются один раз в неделю по пятницам на воздушных суднах Airbus A340-300.

Согласно расписанию, вылет из столицы Ирана будет выполняться в 05:00, а прилет в Петербург – в 09:30. Вылет рейса из Пулково намечается в 11:30, прилет в аэропорт Тегерана – в 16:10. Время указано местное для каждой из стран.

Ранее мы сообщали о том, что первый рейс в Иран отправился из Пулково.

Фото: Piter.TV