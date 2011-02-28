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В трех стационарах Петербурга развернули еще 520 ковидных коек
Сегодня, 17:53
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В трех стационарах Петербурга развернули еще 520 ковидных коек

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С 18 августа к работе с коронавирусными пациентами приступил госпиталь-трансформер Клинической больницы Святителя Луки.

В трех петербургских больницах 520 коек свободны для ковид-пациентов. Об этом в четверг, 18 августа, рассказали в пресс-службе комздрава. 

В новом корпусе трансформере Городской больницы Святого Георгия развёрнуты 113 ковид-коек, в том числе 19 мест в реанимации. С 18 августа к работе с коронавирусными пациентами приступил госпиталь-трансформер Клинической больницы Святителя Луки. В нем всего 150 коек. 

Еще 257 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией развернули в корпусе Городской больницы № 38 им. Семашко. Больница начала принимать ковидных пациентов с сегодняшнего дня. На 18 августа в Петербурге развернули 2712 коек, из них более 25% свободны. 

Ранее студентам СПбГУ порекомендовали брать на лекции маски. Также накануне в вузе вернули обязательную термометрию на входе.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, койки, коронавирус, пациенты
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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