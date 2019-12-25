Студентам СПбГУ порекомендовали брать на лекции маски

Также накануне в вузе вернули обязательную термометрию на входе.

В СПбГУ возвращается рекомендательный масочный режим в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Соответствующий приказ подписан проректором вуза Еленой Черновой, сообщил "Деловой Петербург".

Судя по документам, администрация СПбГУ рекомендует использовать СИЗ во всех корпусах. Коме того, со среды, 17 августа, на входе всех зданий вуза ввели обязательное измерение температуры.

Также руководству необходимо будет максимально уменьшить число сотрудников на площади помещения. Таким образом, кого-то придётся перевести на удалёнку.

Ранее мы сообщили о том, что три медучреждения перепрофилировали под прием пациентов с ковидом.

Фото: Piter.TV