В тоннеле петербургской дамбы временно ограничат движение

Проезд будет затруднено с 1 по 3 апреля и с 6 по 10 апреля.

В автомобильном тоннеле судопропускного сооружения С-1 петербургской дамбы на несколько дней ограничат проезд. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга 31 марта.

Движение на внешнем кольце, по полосам в транспортном отсеке Финской стороны, будет затруднено с 1 по 3 апреля и с 6 по 10 апреля. В КЗС предупреждают, что периодически возможна и полная остановка потока машин у въезда в тоннель на 7-10 минут.

Ранее мы сообщали, что на внутреннем кольце КАД на весь апрель перекроют две полосы.

Фото: transmost.ru