До конца года в Приморском районе Петербурга достроят три детских сада

Два из них находятся на Суздальском шоссе, третий – на Яхтенной улице.

До конца текущего года в Приморском районе Петербурге достроят три детских садика, сообщили в пресс-службе комитета по строительству 27 мая. Соответствующие контракты с подрядчиками заключил в мае Фонд капстроительства.

Известно, что ООО "СУАР-Групп" достроит два садика на 140 мест каждый, один из них расположился на Суздальском шоссе, участок 14. В этом учреждении идут отделочные работы и прокладка инженерных систем, в эксплуатацию здание введут в грядущем августе. На участке 15 по тому же шоссе пока бетонируют железобетонные конструкции и возводят стены здания. Работы в этом садике завершатся к декабрю.

Третий детский сад строит АО "ТРЕСТ №68", учреждение на 190 мест появится на Яхтенной улице недалеко от дома №1. В эксплуатацию объект также введут в августе.

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Фото: Piter.TV