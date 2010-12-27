Станцию метро "Невский проспект" и переход на "Гостиный двор" закрыли из-за бесхозного предмета

Вестибюль станции недоступен для пассажиров с 14:03.

Станцию метро "Невский проспект" и переход на станцию "Гостиный двор" закрыли из-за бесхозного предмета. Вестибюль станции недоступен для пассажиров с 14:03. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Жителям и гостям города предлагают воспользоваться наземным транспортом. До "Маяковской" ходят автобусы № 3, 7, 22, 24, 27, 181, 191, а также троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 22.

До "Адмиралтейской" можно добраться на автобусе № 7, 24, 191 и троллейбусе № 5, 22. До станции метро "Сенная площадь" можно доехать на автобусе №49, 181 и трамвае №3.

Фото: Piter.TV