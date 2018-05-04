В свет вышел первый тизер - трейлер фильма "Робин Гуд: Начало"

В сети появилось первое видео о новом фильме про Робин Гуда.

В сети появился первый тизер-трейлер еще одной киноновинки 2018 года, а именно фильма про легендарного Робина Гуда.

Сюжет фильма

Робин из Локсли закаленный в войне Крестоносец и его Мавританский командир поднимают дерзкий бунт против коррумпированной английской короны в захватывающем приключении, наполненном подвигами на поле боя, умопомрачительными постановками и красивым романом.

Создатели фильма

Сценаристы: Джоби Харольд ("Меч короля Артура"), Дэвид Джеймс Келии. Режиссер нового "Робин Гуда" Отто Батхёрст, снимал такие известные сериалы, как "Черное зеркало", "Виртуозы", "Истерия". В списке из 8 продюсеров фильма знаменитый американский актер Леонардо ДиКаприо. Музыку к фильму сочинил Джозеф Трапанзе ("Дело храбрых", "Голос улиц", "Рейд 2", "Обливион", "Трон: Восстание".

Актерский состав

В роли Робина Гуда Тэрон Эджертон

Джейми Дорнан (Командир) , Бен Мендельсон, Пол Андерсон, Джейми Фокс, Ив Хьюсон, Джошуа Хердман, Тим Минчин

Прокат

Мировая премьера и премьера в Росии назначена на 20 сентября 2018 года. Тизер-трейлер меньше, чем за сутки посмотрели 1,5 миллиона человек. Пользователи пишут, что с нетерпеньем ждут премьеры фильма.

Видео: YouTube/Lionsgate Movies

Фото: Свободные источники