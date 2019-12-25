В суд поступило дело двух петербуржцев, отказавшихся сдать тест на COVID-19

Они контактировали с больным ОРВИ, который вернулся из-за границы.

Мировой судья Петербурга зарегистрировал два дела об административных правонарушениях, в отношении мужчины и женщины, которые отказались сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Ещё 20 марта мужчина и женщина отказались сдать тест после контакта с больным ОРВИ, который вернулся из-за границы. Также они не стали проходить обследования целях возможного выявления инфекционного заболевания.

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Фото: Piter.TV