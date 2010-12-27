В Петербурге пройдет акция "РазДельный Сбор"

Временные точки приема мусора будут активны в 15 районах города.

В субботу, 3 ноября, в Петербурге состоится акция, которую организовало движение "РазДельный Сбор" при поддержке Комитета по благоустройству. В 15 районах города будут установлены временные точки по приему мусора. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Для переработки принимаются 10 видов отходов: пластиковые бутылки, контейнеры и иные предметы из пластика, полиэтиленовые пакеты, макулатура (не во всех районах города), банки с бутылками, жестяные банки и компакт-диски. Волонтеры помогут петербуржцам разобраться, к какой категории относится тот или иной предмет.

Стоит отметить, что акция пользуется популярностью среди жителей города на Неве. В октябре этого года в событии приняли участие 6243 человек, благодаря которым на переработку отправились 3,7 тонны макулатуры, 1302 мешка с пластиком и более 2800 мешков с иными отходами.

Ранее мы писали, что россиянам снизят тариф за раздельный сбор отходов.

Фото: gov.spb.ru