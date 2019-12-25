В субботу в Орехово и Шапках снова пройдут массовые старты "Лыжные стрелы"

Электрички отправятся с Московского и Финляндского вокзалов.

В субботу, 6 февраля, в поселках Орехово и Шапки Ленобласти снова состоятся массовые старты "Лыжные стрелы". Как напомнили в комитете по физической культуре и спорту, в программе запланированы дистанции на 5, 10 и 15 километров, а также пешеходная (скандинавская) ходьба.

С Московского вокзала субботняя электричка до Шапок отправится в 10.25, сделает остановку в Колпино в 10.51, а обратно в город приедет к 17.00. С Финляндского вокзала в 9.10 поедет "Лыжная стрела" до станции Орехово, обратно в Петербург поезд прибудет в 16.33.

Получить посадочные талоны на "Лыжные стрелы" можно в отделах физкультуры и спорта администраций районов Петербурга, или в уполномоченных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, подведомственных районным администрациям. Следующие лыжные заезды запланированы на 14 и 20 марта

Фото: ВКонтакте / ЛЫЖНАЯ СТРЕЛА-2021, Наталья Кислицына