В страшном ДТП на проспекте Ветеранов пострадали четыре человека

На месте происшествия работают три бригады скорой помощи и спасатели.

Днем 19 июня в Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа "Приора" врезалась в "Солярис" и в маршрутку. В сети появились фотографии с места происшествия.

Свидетели сообщили, что в результате аварии сильно пострадал водитель "Приоры". Еще три человека получили травмы разной степени тяжести. На месте ДТП работают три бригады скорой помощи и спасатели. По всему перекрестку разбросаны осколки от разбитых машин, собралась большая пробка.

Ранее мы писали, что на Парашютной велосипедист столкнулся с трактором.

Фото: Мегаполис