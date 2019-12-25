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Задержан сотрудник петербургского вуза по подозрению в получении взятки в 600 тысяч рублей
Сегодня, 8:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Задержан сотрудник петербургского вуза по подозрению в получении взятки в 600 тысяч рублей

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Было проведено несколько обысков, расследование уголовного дела продолжается.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении директора методического центра одного из вузов и гендиректора частной компании. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, сотрудник петербургского вуза с мая по август 2021 года получил от гендиректора компании взятку в 600 тысяч рублей за заключение контракта между вузом и частной компанией за проведение соревнований.

Было проведено несколько обысков, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Петербурге возбудили шесть уголовных дел по факту злоупотреблений в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, вуз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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